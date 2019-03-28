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SP Van’da seçime iddialı giriyor

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 31 yerel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Van’da seçimi kazanmak adına yola çıktık” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 12:32
SP Van’da seçime iddialı giriyor

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan, 31 yerel seçimlerinin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “Van’da seçimi kazanmak adına yola çıktık” dedi.


Bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan SP Van İl Başkanı Özay İlhan, diğer illerde olduğu gibi Van’da da kazanmak adına seçime girdiklerini ifade etti. İlhan, “Vatandaşlarımız üzerinde oluşturmak istenilen ciddi bir algı söz konusu. Ya ‘A’ tarafına ya da ‘B’ tarafına oy vereceksiniz. Hepimiz farkındayız ki A tarafı kazansa; A tarafına oy verenler dahi mutlu olmayacak. Çünkü A tarafına oy verenler; B tarafı kazanmasın diye A tarafına oy verecek. Aynı şekilde B tarafı kazansa; B tarafı da mutlu olmayacak. Çünkü onlarda A tarafı kazanmasın diye B tarafına oy verecek. Ama SP kazanırsa Van’daki bütün siyasi partilerin seçmenleri ‘iyi ki SP kazandı’ diyecek ve mutlu olacaktır” dedi.


Van’da en iyi adaylarla seçime girdiklerini vurgulayan İlhan, “Pazar günü yapılacak seçimlerde, bütün sandıklar milletimizin önüne boş gelecektir ve vatandaşlarımız kendi elleriyle oylarını kullanıp sandığa atacaklar. Asla bir yanılgı içine düşmesinler. Van’da en iyi adaylarla seçime giriyoruz. Bütün diğer siyasi partilerin adayları da saygındır, bizim için değerlidir. SP olarak Türkiye’deki 82 milyonla bir ittifakımız söz konusudur. Çünkü biz bu ülkede yaşayan her vatandaşın daha iyi, daha huzurlu ve daha güzel günlerde yaşaması için, her şeyden önce vatanımızı, milletimizi, insanlarımızı sevdiğimiz için seçime giren bir partiyiz. Van’da seçimleri kazanacak bir ekiple yola çıktık. Seçimleri kazandığımız takdirde de belediyeleri kendimiz yöneteceğiz. Sağdan, soldan, oradan buradan talimatlı belediye yönetilmez. Kim bu niyetle yola çıkıyorsa onlara tavsiyemiz; memleketinizi Allah rızası için sevin ve Allah rızası için yönetin. Bu anlamda pazar günü yapılacak olan seçimlerin ilimize, ülkemize, milletimize, insanlığa ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


SP Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fethullah Erbaş, Tuşba Belediye Başkan Adayı Tarık Cerlet, İpekyolu Belediye Başkan Adayı Asena Türkoğlu Ateş ve Edremit Belediye Başkan Adayı İdris Aksona’nın birer konuşması ile devam eden program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:32
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