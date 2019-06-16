SP liderinden Suriyelilere yapılan yardımları kesme çağrılarına tepki! Ülkemizde yaşayan Suriyelilere yapılan yardımların kesilmesi çağrılarına Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan tepki geldi.

Türkiye'nin birçok yerinde iç savaştan kaçan Suriyelilere "yardım edilip edilmemesi" gündeme gelmişti. Bazı belediyeler, 31 Mart seçimlerinden sonra devraldıkları belediyelerin yardım ettiği Suriyeli mültecilere karşı, yardımları kesmişti. "Bize yakışmaz" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Saadet lideri konuşmasında, Türkiye'de son günlerde yaşanan Suriyeliler için yardım kesilme çağrısı hakkında da konuştu. Karamollaoğlu bu çağrıların doğru olmadığını belirterek "Suriyeli mülteciler meselesini bize yakışmayan tavırlarla çözmemiz mümkün değildir. Bizim milletimiz Suriye olaylarından bu yana gösterdiği kadirşinas ve misafirperver tavırla dünyaya bu konuda örnek olmuştur.” ifadesini kullandı.

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