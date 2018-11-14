SP liderinden ittifak açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü görüşmesine ilişkin 'Mahalli seçimlerde ittifakların yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceğini ve kutuplaşmayı artıracağını düşünüyoruz.' dedi.14 Kasım 2018 Çarşamba 14:38
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dünkü görüşmesini sorması üzerine , "Mahalli seçimlerde ittifakların yanlış anlaşılmalara sebebiyet vereceğini ve kutuplaşmayı artıracağını düşünüyoruz. Mahalli bazda teşkilatların dirsek teması olabilir. Bunun önüne geçmeyiz ancak kutuplaşmalara vesile olacak noktalara gelmemelidir." cevabını verdi.
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