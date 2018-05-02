Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

S&P kararına Türkiye'den tepki: Manidar

ABD merkezli uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, açıklamalarda bulundu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59
S&P kararına Türkiye'den tepki: Manidar

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P), Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin, "S&P kararının zamanlaması oldukça manidar. Daha önce Türkiye'nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi S&P'nin açıkça bu kararının öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye'nin kredi notu kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ZAMANLAMA MANİDAR

S&P'nin kararının zamanlama açısından oldukça manidar olduğunu ifade eden Şimşek, söz konusu kuruluşun daha önce Türkiye'nin kredi notunu ağustosta gözden geçirmeyi planladığını hatırlattı.

Şimşek, "Açıkça bu kararın öne alındığı görülüyor. Not düşürmeyi erkene almalarını gerektirecek bir gelişme oldu mu?" diye sordu.

Kredi notunun seçim kararından sonra düşürülmesinin zamanlama açısından yanlış olduğunu belirten Şimşek, S&P'nin analizini de yetersiz bulduğunu vurguladı.

"Gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz"

Şimşek, aşırı ısınmanın geçen yılın hikayesi olduğuna işaret ederek, kredi hacmindeki artışın bu yıl yavaşladığını bildirdi.

Finansal koşulların da geçen yıla oranla daha sıkı olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası gecikmeli de olsa tepki verdi. Cari açıktaki artış büyük ihtimalle geçici. Çünkü, cari açıktaki bozulma büyük oranda altın ithalatı ve petrol fiyatlarının artışından kaynaklanıyor. Tüketici kredilerindeki yavaşlama cari açıktaki artışı sınırlayacak. Ayrıca turizmde ciddi bir toparlanma var. Gereken tedbirleri aldık, almaya devam edeceğiz. Firmaların kur riskini yönetmeye yönelik önemli bir reformu bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Yatırım ortamını iyileştirecek çok kapsamlı bir reformu yaptık. Seçim sonrasında reformları daha da hızlandıracağız."

"SEÇİMLERİN ERKENE ALINMASI BELİRSİZLİĞİ AZALTTI"

Belirsizliklerin de azaldığına işaret eden Şimşek, Merkez Bankasının para politikasını basitleştireceğini açıkladığını hatırlattı.

Şimşek, seçimlerin erkene alınmış olmasının siyasi belirsizliği azalttığını ve piyasaların bu karara olumlu tepki verdiğini belirterek, "AB ve ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik önemli gelişmeler var." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:59
  1. HABERLER
  2. Standard & Poor's
  3. Mehmet Şimşek

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sezonu galibiyetle kapatmayı hedefliyorlar
    1. Sezonu galibiyetle kapatmayı..
    2. Black Mirror senaryosu “sosyal skor”..
    3. "Abdüllatif Şener’in adaylığı CHP'yi..
    4. Konya Selçuk Üniversitesi'nde bomba..
    5. CHP Perinçek'i ittifak dışına attı:..
    6. Amaçları net! Netenyahu'dan skandal..
    7. Resmen açıkladı! 'Fenerbahçe'ye seve..
    8. Rıza Çalımbay'dan ses getirecek..
    9. İYİ Parti'de deprem! O isim istifa etti
    10. İstanbul'da hareketli dakikalar!
    11. Şenol Güneş'ten Katar iddialarına cevap!
    12. S&P kararına Türkiye'den tepki: Manidar
    13. İran resti çekti: Kabul etmiyoruz
    14. Muharrem İnce'den ilginç sözler: Keşke..
    15. Ertuğrul Sağlam'dan flaş açıklamalar:..
    16. Fakıbaba: Onların karşısında olacağımı..
    17. DP adayları İP'in listesinden seçime..
    18. Cüneyt Çakır'a tepkiler çığ gibi! '..
    19. HDP'nin 4'lü ittifak yorumu çok..
    20. İstanbul’da en fazla giyim harcaması..
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Ahmet Hakan veda etti! İşte son cümleleri
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Fehmi Koru elindeki seçim anketinin sonucunu paylaştı
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Melih Gökçek, CHP'nin adayını açıkladı!
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bülent Arınç seçim tahminini açıkladı
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    Hükümet'in verdiği paket Portakal'ı çıldırttı!
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"
    "Yeni hedef Erdoğan'ı kötürüm bırakmak"