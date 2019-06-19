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SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK Parti’ye geçti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden 2.

19 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
SP Hacılar Belediye Meclis Üyesi AK Parti’ye geçti

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde Saadet Partisi’nden 2. sıradan Hacılar Belediye Meclis üyesi seçilen Ahmet Gengeç, AK Parti’ye geçti.


31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Hacılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Ahmet Gengeç ve Saadet Partisi Hacılar 6. Sıra Belediye Meclis Üyesi adayı Ahmet Deveci, düzenlenen törenle AK Parti’ye geçti. AK Parti ilçe binasında yapılan törene AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Törende bir konuşma yapan İlçe Başkanı Ahmet Övüç , "31 Mart’ta bir yerel seçim yaşadık. Bu seçimler boyunca hiçbir hemşehrimizi üzmeden kırmadan bir seçim sürecini sonlandırdık. Seçimlerde yine Ak parti kazandı. Seçim sürecine başladığımız dönemde bazı abilerimizin ve kardeşlerimizin kırgınlıkları oldu. Bu arkadaşlarımız haklı gerekçeleri ve sebeplerivardı. Ama bizler teşkilatçıyız, teşkilat başkanı olarakta görevim bu kırgınlıkları düzeltmek ve ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızı yeniden kazanmanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeydik. Arkadaşlarımızla her zaman diyaloglarımızı devam ettirdik. Seçim sürecinde debirbirimize kızgınlığımız ve kötü bir sözümüz olmadı. Bu arkadaşlarda biliyorlardı ki onların yuvası buraydı ,bizde biliyorduk ki onlar kısa bir süre sonra yuvalarına geri geleceklerdi. Bu kısa süren ayrılıktan sonra arkadaşlarımız yeniden partimize katılmaya karar verdiler. Buda bizleri çok memnun etti. Partimizin kapıları bütün arkadaşlarımıza açık. Bundan sonrada ilçemiz içinneler yapmamız gerekiyorsahep birlikte yapacağız" dedi.


AK Parti’ye geçen Ahmet Gengeç’in rozetin AK Parti Hacılar İlçe Koordinatörü Kadir Saççıoglu takarken, Ahmet Deveci’nin rozetini Belediye Başkan Vekili Bekir Tuğrul taktı. İlçe Başkanı Ahmet Övüç, yeni üyelere birer Türk bayrağı rozeti hediye etti. Bu katılımdan sonra AK Parti Hacılar Belediye Meclisi üyesi dokuza ulaştı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 00:10
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