Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

"Murat, buna dikkat et!"

Konuşmasında yatay mimariye dikkat çeken Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dönerek, "Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz." dedi.

"Şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız..."

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır. Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

"Sıkıntılı yerler imar barışından faydalanacak"

53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. İktidarlarımız döneminde bakın bu çok önemli... 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.