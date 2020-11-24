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Siyaset 'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi
Siyaset

'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'nin içerisinde yeni bir parti çıkıyor. 'Sözümüz Var Hareketi' olarak bilinen muhalif kanadın 2021 Ocak ayında partiyi kuracağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 12:03:00 -
'Sözümüz Var Hareketi' partileşiyor! Tarih verildi

İYİ Parti içerisinde “Sözümüz Var Hareketi” olarak bilinen muhalif kanat, parti kurma kararı aldı. 2021 yılının ocak ayında kurulması beklenen partinin Ümit Özdağ’ın tasfiye edilmesinin ardından bu yönde bir karar aldığı belirtildi.

Özdağ’ın partiye katılıp katılmayacağı yönünde henüz bir karar vermediği kaydedilirken yeni kurulacak partiye yakın isimler, “Türk milliyetçilerinin dışlanması ve partiye sonradan gelen isimlerin etkin görev alması uzun süredir tartışılıyordu. Ümit Özdağ’ın ihraç edilmesi, İsmail Koncuk’un istifa etmesi de partinin kurucu kadrolarının dışlanmak istendiğini gösteriyor. Biz bu zihniyetle MHP’de anlamaşamadığımız için istifa etmiştik. Şimdi de İYİ Parti’de aynı durumla karşı karşıyayız bu kabul edilemez” dedi.

MHP’ye dönüşün söz konusu olmadığı belirtilirken partiden istifa eden isimlerle temasların yürütüldüğü kaydedildi.

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Yorumlar

Erhan

Hayırlı olsun.
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