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"Sözümün arkasındayım, şampiyon olacağız"

- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Buraya Gazişehir takımını şampiyon yapmak için geldik"- "Pazartesi günü sahada aslanlar gibi formanın hakkını veren bir oyuncu grubu olacak. İnşallah Hatayspor'u yenerek galibiyet serisi başlatacağız"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:57
"Sözümün arkasındayım, şampiyon olacağız"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluk yolunda iddialı olduklarını ve hedeften şaşmadıklarını söyledi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalardaki kötü sonuçlar nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

"İnanın biz herkesten çok daha üzülüyoruz" diyen Altıparmak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iş bizim hem ekmek paramız hem de davamız. O yüzden taraftardan fazla üzülüyoruz. Buraya Gazişehir takımını şampiyon yapmak için geldik. Ben bunu her yerde deklare ettim, halen de sözümün arkasındayım, şampiyon olacağız. Bunu herkese göstereceğiz. Geçen yıl da bunları yaşadım. Hatta geçen yıl bundan kötüsünü yaşadığımız zamanlar da oldu."

Altıparmak, bu anlamda şehirde herkesin kenetlenmesi gerektiğini belirterek, "Bunu başarmamız lazım. Geçen sene Erzurum'da gazetecisinden taraftarına, esnafından yöneticisine kadar her kesimle güzel bir birliktelik yakalamıştık. Bunu da şöyle başardık; bir galibiyet aldık, ardından ikincisi, üçüncüsü geldi. Derken birliktelik oluştu ve güzel bir mutlu son yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.


- "Formanın hakkını veren oyuncu grubu"


Pazartesi günü Hatayspor ile yapılacak maçın kendileri adına büyük bir final maçı olacağına işaret eden Altıparmak, şöyle devam etti:

"Taraftarımızdan isteğim şu, pazartesi bizi yalnız bırakmasınlar ve ilk dakikadan son dakikaya kadar oyuncularımı desteklesinler. Protesto edeceklerse de maç sonrasında yapsınlar ama maç içinde olursa bu bizi olumsuz etkileyecek. Pazartesi günü sahada aslanlar gibi formanın hakkını veren bir oyuncu grubu olacak. İnşallah Hatayspor'u yenerek galibiyet serisi başlatacağız. Sonrasında takım olarak da birlik, beraberliğimiz artacak."


- Kadro derinliği oluşuyor


Mehmet Altıparmak, önceki haftalarda sakatlık ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro derinliği oluşturamadıklarını ayrıca zaman zaman mevkisi olmayan oyuncularla ilk 11'i oluşturduklarını belirtti.

Tecrübeli teknik direktör, Hatayspor maçıyla kadronun büyük oranda alternatifli bir hal alacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Bir süredir kadro oluşturmak bizim için yorucuydu. Sakatlığı bulunan Mehmet Erdem iyi konuma geldi, Sow'un biraz eksiklikleri var ama takımla çalışmalara başladı, onu hazırlayacağız. Olursa bu hafta, olmazsa önümüzdeki hafta Sow'u da kadroda göreceğiz. Öte yandan Uğur Akdemir, Kenan Özer ve Elmar'ın cezası bitti. Erhan Çelenk aramıza katıldı, Yalçın Kılınç da kadroya ısındı. İnşallah bu hafta ilk defa ideale yakın bir kadroyla oynayacağız."


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:57
  1. Futbol
  2. Futbol: Spor Toto 3. Lig 1. Grup
  3. Mehmet Altıparmak
  4. Spor Toto 1. Lig
  5. şampiyonluk

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