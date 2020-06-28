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Spor

Sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'den flaş açıklama!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse katıldığı bir televizyon programında açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-28 23:49:00 -
Sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse'den flaş açıklama!

Geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir gelişme ile Alman futbolcu Max Kruse, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Kruse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Şubat ayından itibaren parasını alamadığını gerekçe göstermiş ve olayın FIFA'da davalık olduğunu söylemişti.

Alman futbolcu Kruse, Sky Sports yayınında Fenerbahçe ile ilgili olarak, “Hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga’ya dönmek.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Gözler FIFA'da

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamalarda ise, Kruse'nin tak aksine görüşmelerin FIFA ve TFF nezdinde yapıldığı pandemi süreci nedenyile yapılması gerekilenlerin yapıldığı iddia edilmişti. Yapılan açıklamalar sonrası gözler FIFA'da ve çıkacak kararda.

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