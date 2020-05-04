Sözleşmesini tek taraflı fesh etti! Beşiktaş'ta Karius dönemi bitti

Beşiktaş'ta beklenen gelişme gerçekleşti ve siyah-beyazlı kulüple Alman kaleci Karius'un ilişkisi kesildi. Geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü alacağından dolayı FIFA'ya şikayet eden deneyimli kaleci ile yapılan görüşmeler neticesinde yollar ayrıldı.

Sözleşmesini menajeriyle iletti

A Spor'un haberine göre Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Karius, menajeriyle birlikte Beşiktaş kulüp binasına gelerek fesih sözleşmesini siyah-beyazlılara iletti. Alman kalecinin Salı ya da çarşamba günü Türkiye'den ayrılması bekleniyor.Liverpool'dan kiralanan Karius, İngiliz temsilcisine geri dönecek.

İki sezon önce Liverpool'dan kiralanan 26 yaşındaki kaleci yediği hatalı gollerle birçok kez gündeme gelmiş ve Teknik Direktör Sergen Yalçın da yeni sezonda Alman file bekçisinin takımda olmayacağını açıklamıştı.

Karius'un ayrılığının ardından Süper Lig'de kalan 8 hafta oynanırsa, Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'dan biri siyah-beyazlıların kalesini koruyacak.