Sözleşmenin feshinden kadınlar memnun Yuva yıkan İstanbul Sözleşmesi’nin feshi mağdurlara rahat nefes aldırdı
Sözde kadını korumak için kabul edilen ancak, cinayet ve şiddet olaylarını tırmandırdığı istatistiki verilerle ortaya konulan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi gerçek mağdurları mutlu etti. Akit’e konuşan kadınlar, “Son 10 yılda kadın cinayetlerinin artması Haçlı sözleşmesinin işe yaramadığının delili. Örfümüze, kültürümüze uymayan ve yuvalarımızı dağıtan sözleşmenin feshedilmesi çok yerinde bir karar” dediler.
Hasan Eğrigöz Ankara
Sözde aileyi koruyan ancak Türk toplum yapısını bozmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kamuoyunda sevinçle karşılanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali için Danıştay’a başvurması tepkilere neden oldu. Akşener’e gazetemiz Akit aracılığıyla cevap veren kadınlar, “Aileyi yıkan, LGBT’yi savunan sözleşmesinin kaldırılmasından memnunuz” dediler.
İptalini olumlu karşıladık
Sehavet Gülister: “İstanbul Sözleşmesi’nin sona erdirilmesini ben bir kadın olarak olumlu karşıladım. İmzalandığı yıldan günümüze kadar kadın cinayetlerinin artarak devam etmesi bu yasanın kadını koruyamadığının en büyük ispatıdır. Kadın ve erkek arasındaki kutuplaşmaları arttırarak kadın cinayetlerine zemin hazırlamıştır.”
LGBT’ye özendiriyordu
Gülseren Aydın: “Sözleşmede yer alan LGBT’nin Türk aile yapısına uygun olmadığı aşıkârdı. Gençlerin LGBT denilen dönüşüme özendirilmesi ve yönlendirilmesi bu yasayla sağlanıyordu. Kaldırılması iyi oldu. Böylece ahlaki değerlerin kaybolmasının önüne geçildi.”
Batı, milli yasalar istiyoruz
Melike Yıldız: “İstanbul Sözleşmesi, Türk milletinin dinine, örfüne, kültürüne aykırı sözler barındıran bir sözleşmeydi. Türkiye’nin bağımsızlığına vurulan prangaydı. Bizler Türk kadını olarak Batı’nın dikte ettiği yasaları değil kendi milli yasalarımızı istiyoruz.”
Türk örfüne uygun değildi
Gülşen Karaçam: “İstanbul Sözleşmesi’nin Türk örf ve geleneklerine uygun olmadığı kanaatindeyim. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı için kadın olarak çok sevindik. Ankara protokolü ile Türk örf ve geleneklerine uygun bir düzenleme olacağını düşünüyorum.”
Akit’e teşekkür ediyoruz
Nazan Altın: “İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla artan kadın cinayetlerinin azalacağını düşünüyorum. Sözleşmenin kaldırılmasından rahatsız olanlar neden rahatsızlar? Sözleşmenin korumadığı apaçık ortada. Aksini ispat edebilirler mi? Bizi bu konuda hiç yalnız bırakmayan, Nafaka Mağduriyetlerinde bize ses olan Yeni Akit gazetesine ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.”