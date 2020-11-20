  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sözleşmeli tarım ürünleri Elektronik Ürün Senedine dönüştürülüyor
Ekonomi

Sözleşmeli tarım ürünleri Elektronik Ürün Senedine dönüştürülüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 13:18:22 -
Sözleşmeli tarım ürünleri Elektronik Ürün Senedine dönüştürülüyor

ANKARA (AA) - Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), sözleşmeli tarıma konu ürünlerin Elektronik Ürün Senedine (ELÜS) dönüştürülmesine ilişkin iş birliği yapılacak.

TÜRİB'den yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi üyesi kooperatiflerin satın aldığı söz konusu ürünlerin lisanslı depolarda saklanarak, ELÜS'e dönüştürülmesi ve TÜRİB'de alım-satımına ilişkin iş birliği hayata geçirildi.

TÜRİB ve Tarım Kredi tarafından ortaklaşa yürütülen altyapı geliştirme çalışmalarıyla Tarım Kredi, TÜRİB ELÜS İşlem Platformu'na entegre edildi. Böylece, sözleşmeli tarıma konu ürün alım işlemleri TÜRİB'de gerçekleştirilirken, bu çerçevede ilk işlem 17 Kasım'da yapıldı.

İş birliğiyle Tarım Kredi üyesi üreticilerce üretimi yapılan ürünler, lisanslı depo işletmelerinde saklanıp ELÜS'e dönüştürülerek, TÜRİB ELÜS piyasasında güven ve istikrar içinde işleme konu ediliyor.

Üretim öncesinde Tarım Kredi tarafından çiftçilere yapılan ayni veya nakdi ödemeler, tam otomasyon dahilinde TÜRİB'de gerçekleştirilen işlem tutarları üzerinden takas sürecinde mahsup ediliyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Yeni yılda hayata geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “İnsan Hakları Eylem Planı”na ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Akademisyenler ve STK temsilcileri..
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Metiner'den Arınç'a tepki: Cumhur ittifakına sabotaj!
Gündem

Metiner'den Arınç'a tepki: Cumhur ittifakına sabotaj!

Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayında, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı." sözlerini eleştiren yazar ve siyasetçi M..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay