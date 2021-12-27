Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Personel alımı başvuruları, 22 Aralık tarihinde sona ermişti.

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10 bin 348 hemşire, bin 600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirildi.