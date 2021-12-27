  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Eğitim

Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:53:00 - 2021-12-27 17:01:43
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı.

Personel alımı başvuruları, 22 Aralık tarihinde sona ermişti.

20 bin sözleşmeli personel alımı kapsamında, 10 bin 348 hemşire, bin 600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı gerçekleştirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay