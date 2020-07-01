Sözleşmeli sağlık personeli alımı iş ilanları

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır. İşte Ege Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alım ilan detayları.

*Müracaatlar, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz "https://www.ege.edu.tr" web sayfasından online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen ve ya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Adaylar "https://www.ege.edu.tr" adresinde yer alan duyurular kısmında bulunan online başvuru sayfasına giriş yaparak “ İş Başvuru Formunu” yer alan bilgiler ile talep edilen diğer belgeleri (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve istenen unvanlar için çalışma belgesi ve sertifikaları ilgili alanlara yükleyip kaydederek başvurularını tamamlamış olacaklardır.

*Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır

A) Genel Şartlar:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS(P3) puanı, Ön Lisans Mezunları içinse KPSS(P93 ) esas alınacaktır.

5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

6) Eczacı kadrosu için KPSS puanı aranmayacaktır.

B) İstenilen Belgeler :

1- Başvuru Formu ( Resmi Sitemizden doldurulacaktır )

2- Diploma Fotokopisi ve Mezun Belgesi ( E-Devletten alınacaktır. )

3- Fotoğraf ( Vesikalık )

4- KPSS Sonuç Belgesi ( 2018 yılına ait )

5- Kimlik Fotokopisi

6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge ( E-Devletten alınabilir )

7- Hizmet Belgesi / Sertifika (Sadece Aranan nitelikler kısmında belirtilen kadrolar için)

8- Özgeçmiş ( Sadece Eczacılar için talep edilecektir. )

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