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Ekonomi Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için başlatılan çalışma devam edecek!
Ekonomi

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için başlatılan çalışma devam edecek!

Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için başlatılan görüşmelerin devam edeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:14:00 -
Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için başlatılan çalışma devam edecek!

YENİ AKİT  ANKARA

Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için görüşmeler yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yalçın paylaşımında, ““Sosyal memnuniyeti artıracak, sosyal maliyeti azaltacak” olan #sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasına yönelik süreç ilk görüşme ile başladı. ÇSGB ile başlayan görüşmelerimiz devam edecek. Gayretimiz hayırlı bir sonuç içindir. Niyet hayr akıbet hayr” ifadelerini kullandı.

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