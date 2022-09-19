Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi için başlatılan çalışma devam edecek!
Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için başlatılan görüşmelerin devam edeceğini duyurdu.
YENİ AKİT ANKARA
Sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi için görüşmeler yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yalçın paylaşımında, ““Sosyal memnuniyeti artıracak, sosyal maliyeti azaltacak” olan #sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasına yönelik süreç ilk görüşme ile başladı. ÇSGB ile başlayan görüşmelerimiz devam edecek. Gayretimiz hayırlı bir sonuç içindir. Niyet hayr akıbet hayr” ifadelerini kullandı.