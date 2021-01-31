4/b sözleşmeli personellere kadro verilip verilmeyeceği uzun süredir gündemde yer alıyor. İstihdamın kadrolu olması gerektiğine dair Ak Partili vekilden yanıt geldi. Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuda bulunan sözleşmeli olanlara kadro verilmesi ilişkin çalışmaların başladığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?

Konuk olarak katıldığı TV programında Ak Partili vekil Cahit Özkan uzun zamandan beri gündemde yer alan sözleşmeli memur olanların kadro mücadelesi hakkında açıklamalar yaptı. Özkan, kamuda yer alan bütün süresiz sözleşmeli olan kişilere kadro verilmesine ilişkin çalışmaların yapıldığını duyurdu.

Ak Partili Vekil Özkan, ilerleyen günlerde müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat verileceğini de belirtti. Konuşmasının devamında Özkan, özellikle sözleşmeli personellerin sözleşme belirli bir süre çakılı bir kadro anlayışıyla belirli bir yerde çalışmayı zorunlu kıldığı için aileleri ile buluşamadıklarını ifade ederken yani eş durumu tayininden yararlanamadıklarını söyledi.

Bazı özlük hakları konusunda da sıkıntılar yaşandığını belirten Özkan, bu konuda açıkçası, bazı birimlerde bazı bakanlıklarda bununla ilgili bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

Ak Partili Vekil Özkan konuşmasına şu şekilde devam etti; “Ancak bunun sadece bir bakanlık nezdinde çözümü değil bütün bakanlıklarda bütün kamu personeli nezdinde yeknesak bir düzenleme ile çözümünü öngörmek üzere Maliye bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütülüyor. Buna etki analizi deriz. Etki analizi tamamladıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna müjdesi verilecektir." İfadelerini kullandı.