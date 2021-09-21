Sözleşmeli personel kadro son dakika! Sözleşmeliler kadroya ne zaman geçecek?

Bursa Bölge Adliye Mahkemesini ziyaret ederek personelle bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,a dliye personelinin hem tecrübe hem de dinamizmle çalışmalara kolaylık sağladığını belirtti. Bakan Gül, “Toplu sözleşmeyi yakından takip ettik. Ücretlerle ilgili çok önemli neticeler aldık. İnşallah bundan sonra sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçmesi de bizim birinci meselemizdir, bunu da takip edeceğiz inşallah. Neler yapabilir, ne gibi imkanlar olabilir bunların takipçisi olacağız." diye konuştu.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Kamu işçisinin sözleşmesinin 2021 ila 2022, memur ve memur emeklisinin sözleşmesinin ise 2022 ila 2023 yıllarını kapsadığına dikkati çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şöyle konuşmuştu: "Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil, daha çok maliyet enflasyonudur, özellikle döviz kurları üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarıdır. Bu bakımdan enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı hem sosyal koruma kalkanı oluşturulmak hem de enflasyonla mücadele stratejisine katkı yapmak gerekir.

Konfederasyonlarımızın taleplerini değerlendirdiğimizde meselenin birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz. Bu sadece ücret artışı değildir. Bunlardan biri 3600 meselesidir. Biz de 3600 meselesinin bu sözleşme süreci içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz. Bu teklifi kabul ediyoruz. Bu teklifle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama var. Bu çerçevede devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele, sözleşmeli personel meselesidir. Orada da sözleşmeli personelin haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olunması konusunda bir teklif var. Bu teklif konusunda da benzer bir yaklaşıma sahip olduğumuzu altını çizmek isterim."