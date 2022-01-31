Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri 26 Ocak’ta tamamlandı. Tercih işlemi yapanlar ise “Öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula | 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç aralık ayında başladı. Sözlü sınavlar 13-17 Aralık tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 27 Aralık'ta ilan edildi. Adaylar atama tercihlerini ise 21-26 Ocak 2022 tarihinde online olarak yaptı. Peki, öğretmen atama tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!
15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 12.00’de başlayacak törenle açıklanacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yer alacak. Sonuçlar ise e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Tercih işlemi yapan öğretmenler sonuçlarını e devlet üzerindeki "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" sayfasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.