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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih işlemleri 26 Ocak’ta tamamlandı. Tercih işlemi yapanlar ise “Öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 11:11:00 - 2022-01-31 11:14:49
Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları sorgula | 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin süreç aralık ayında başladı. Sözlü sınavlar 13-17 Aralık tarihlerinde yapıldı ve sonuçlar 27 Aralık'ta ilan edildi. Adaylar atama tercihlerini ise 21-26 Ocak 2022 tarihinde online olarak yaptı. Peki, öğretmen atama tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sonuçları e devlet!

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 12.00’de başlayacak törenle açıklanacak. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yer alacak. Sonuçlar ise e Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Tercih işlemi yapan öğretmenler sonuçlarını e devlet üzerindeki "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" sayfasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

E DEVLET ATAMA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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