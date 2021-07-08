Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları son dakika! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
MEB bünyesinde sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan adaylar mülakat sınavına girmişti. MEB 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının en zaman açıklanacağını merak eden öğretmen adayları, “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorularını sormakaydı. MEB yaptığı son dakika açıklamasında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı!
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları merak ediliyordu. MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının açıklandığnıı duyurdu. Bu yılın takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
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