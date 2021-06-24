Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2021 MEB Sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin öğretmen alımı için 13 Haziran'da sona eren sözleşmeli mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB’in yayınlandığı takvime çevrildi. 17 Mayıs- 13 Haziran arası tamamlanan sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
MEB Sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Güncellenen takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama Sonuçlarının Açıklanması için ise 8 Eylül 2021 belirlendi.
Covid olması nedeniyle sınava katılamayanlar ne zaman mülakata girecek?
Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları ise 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.