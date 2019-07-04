0553 313 94 23

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilen Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatlarının sonuçları merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları- sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 MEB personel, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika

20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilen Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatlarının sonuçları merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 MEB personel, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakatlarının gerçekleştiği belirtildi. 30 Haziran 2019 tarihinde son bulan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuçları için yüzbinlerce öğretmenin sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgula. Sözleşmei öğretmen mülakat sonuçları MEB tarafından 4 Temmuz Perşembe günü saat 14:00’da açıklanması bekleniyordu.  Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB’den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman ve yapılacak?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuç Bilgileri

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Durum Bilgisi

2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu (2019) kapsamında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Temsil Yeteneği Mülakatı sonuçları

BİLSEM Öğretmen Seçimi Tercih Yapmaya Esas Puan Sonuçları

 

 MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tıklayınız

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:33
  1. sözleşmeli mülakat sonuçları
  2. sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2019
  3. 2019 öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak
  4. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları puanları
  5. öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
  6. 2018 öğretmen atamaları mülakat sonuçları
  7. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları yorumları
  8. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır
  9. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika
  10. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 MEB personel
  11. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
  12. sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev araştırma sonucu yayınlandı! Türkiye dünyada 7'inci
    1. Dev araştırma sonucu yayınlandı!..
    2. Yukatel Denizlispor, Afyonkarahisar'a..
    3. Merkez Bankası rezervleri
    4. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    5. Amed Sportif Faaliyetler futbolcu..
    6. Gençlerbirliği’nde Başkan Cavcav ile..
    7. CHP'li belediyeden ulaşıma yüzde 40 zam
    8. "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"..
    9. Kaymakam İnci, uyuşturucuyla mücadele..
    10. Esed rejimi 6 ayda bin 500'den fazla..
    11. İl Özel İdaresi ile ASKF arasında..
    12. Yüksekova’dan sınıra askeri sevkıyat
    13. TBMM Dışişleri Komisyonu
    14. Köylerde çocuklar ‘Bilim, Doğa ve..
    15. Leicester City, Ayoze Perez'i transfer..
    16. Başkan Çolakbayrakdar, başarılı..
    17. Adliyeden kaçtı, otogarda yakayı ele..
    18. Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK..
    19. Hatayspor’da Bobo sesleri
    20. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Eski Sağlık ve Turizm Bakanı uyardı! Amerikalı sigara şirketinden şeytani plan
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”