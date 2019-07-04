20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 12-30 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilen Sözleşmeli Öğretmenlik mülakatlarının sonuçları merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanır, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 son dakika, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2019 MEB personel, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının mülakatlarının gerçekleştiği belirtildi. 30 Haziran 2019 tarihinde son bulan sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarının sonuçları için yüzbinlerce öğretmenin sınav sonucu için heyecanlı bekleyiş başladı. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları sorgula. Sözleşmei öğretmen mülakat sonuçları MEB tarafından 4 Temmuz Perşembe günü saat 14:00’da açıklanması bekleniyordu. Fakat saat kaçta açıklanacağı hakkında MEB’den henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz’da alınacak, tercihlerin neticesi ise 16 Temmuz 2019 belli olacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimi açıklandı. 20 bin sözleşmeli öğretmenin eğitim kurumu tercihleri 30 Temmuz-5 Ağustos’ta alınacak. Öğretmenlerin atama sonuçları 9 Ağustos’ta açıklanacak.

MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri ne zaman ve yapılacak?

Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Bu adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.

Tercihler, aynı il veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler, herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonuç Bilgileri

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Resmî Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuç Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Yeri Bilgisi

MEB Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Durum Bilgisi

2019 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları

Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Temsil Yeteneği Mülakatı Başvuru Kılavuzu (2019) kapsamında Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Temsil Yeteneği Mülakatı sonuçları

BİLSEM Öğretmen Seçimi Tercih Yapmaya Esas Puan Sonuçları

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için tıklayınız