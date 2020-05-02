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Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? | Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman nasıl yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvurularını bekleyenlere müjde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Pek çok kişi “Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak?” , “Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nereden yapılacak?” , “Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 11:15:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? | Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor?

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler, başvuruların ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. İşte, detaylar.

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman yapılacak? | Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Haziran ayında yapılacak ‘Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları’ tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.

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