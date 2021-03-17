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Eğitim Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen atama takvimi ve başvuru ekranı sorgulanıyor. Sözleşmeli öğretmen atama takvimi içerisinde mülakat tarihleri yerini aldı. Mülakatlar için başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların ardından atama tercihleri için geri sayıma başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 00:28:00 -
Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları başladı. Adaylar öğretmen atama başvurularını 26 Mart tarihine kadar yapabilecekler. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurusu nasıl yapılır?

MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı.

Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Atama yapılacak alanlar ve kontenjanlar

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