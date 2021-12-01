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Eğitim Sözleşmeli öğretmene kadro mu var? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?
Eğitim

Sözleşmeli öğretmene kadro mu var? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Sözleşmeli öğretmenlere kadro mu var? Sözleşmeli öğretmenler kadroya mı geçecek? Soruları MEB bünyesinde göev yapan binlerce sözleşmeli öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadro bekleyen sözleşemli öğretmenlere müjdeyi verdi. Peki sözleşmeli öğretmene kadro mu var? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:17:00 - 2021-12-01 15:18:52
Sözleşmeli öğretmene kadro mu var? Sözleşmeli öğretmenlik kalkıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 20. Milli Eğitim Şûrası'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Öğretmenlik meslek kanununu kısa sürede Meclis'e sunacağız. Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımını ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını bir kenara bırakıyoruz. Mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kadrolu öğretmenlerimiz ile aynı haklara sahip olacak. Ek göstergeleri söz verdiğimiz gibi 3600'e çıkaracağız. Sözleşmeli öğretmen ayrımını da ortadan kaldıracağız." dedi. 

 

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