TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyonun yüzde 1.25 artış gerçekleşirken yıl genelinde ise bu oran 14.60 olarak açıklandı. Buna göre, öğretmenlerin aldığı maaşlarda yüzde 7.36 oranında artış oldu.

Sözleşmeli Öğretmen maaşları 2021'de ne kadar oldu?

Öğretmenlerin 2020 yılının ikinci 6 ayında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının 2021'nin ilk yarısındaki aylı katsayısı çarpımı sonucunda ek ders ücreti hesaplanır. Bu ücretten gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır. Bu doğrultuda net rakam ortaya çıkar. Burada en önemli konulardan biri de 2020'nin ikinci yarısında oluşan enflasyon farkıdır. Ayrıca personellerin aldığı ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılır.

Ocak/Temmuz Sözleşmeli Öğretmenin Maaş katsayısı 0.165830; Vergi Dilimi %15; Damga Vergisi 7.59 (binde) olarak belirlendi.

Gündüz, Sınav Görevi; Belleticilik, Ders Dışı Egzersiz ve Nöbet Görevi ''Gündüz'' 1 ek ders saati brüt ek ders 23.22; gelir vergisi 3.48; damga vergisi 0.18; kesinti toplamı 3.66; net ek ders 19.56'dir.

Gündüz Master %5 1 ek ders saati brüt ek ders 24.38; gelir vergisi 3.66; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 3.84; net ek ders 20.53'dür.

Gündüz Doktora %15 1 ek ders saati brüt ek ders 26.70; gelir vergisi 4.00; damga vergisi 0.20; kesinti toplamı 4.21; net ek ders 22.49'dur.

Takviye Kursu Gündüz 1 ek ders saati brüt ek ders 46.43; gelir vergisi 6.96; damga vergisi 0.35; kesinti toplamı 7.32; net ek ders 39.12'dir.

Takviye Kursu Gündüz Master 1 ek ders saati brüt ek ders 47.59; gelir vergisi 7.14; damga vergisi 0.36; kesinti toplamı 7.50; net ek ders 40.09'dur.

Takviye Kursu Gündüz Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 49.91; gelir vergisi 7.49; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 7.87; net ek ders 42.04'dür.

Takviye Kursu Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 49.75; gelir vergisi 7.46; damga vergisi 0.38; kesinti toplamı 7.84; net ek ders 41.91'dir.

Takviye Kursu Gece Master 1 ek ders saati brüt ek ders 50.99; gelir vergisi 7.65; damga vergisi 0.39; kesinti toplamı 8.04; net ek ders 42.95'dir.

Takviye Kursu Gece Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 53.48; gelir vergisi 8.02; damga vergisi 0.41; kesinti toplamı 8.43; net ek ders 45.05'dir.

%25 Fazla Ek Ders (Özel Eğitim), Belleticilik %25 Artırımlı, Destek Eğitim odası %25 Fazla 1 ek ders saati brüt ek ders 29.02; gelir vergisi 4.35; damga vergisi 0.22; kesinti toplamı 4.57; net ek ders 24.45'dir.

%25 Artırımlı + %5 Master 1 ek ders saati brüt ek ders 30.47; gelir vergisi 4.57; damga vergisi 0.23; kesinti toplamı 4.80; net ek ders 25.67'dir.

%25 Artırımlı + %15 Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 33.37; gelir vergisi 5.01; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 5.26; net ek ders 28.11'dir.

%25 Artırımlı + Gece 1 ek ders saati brüt ek ders 31.09; gelir vergisi 4.66; damga vergisi 0.24; kesinti toplamı 4.90; net ek ders 26.19'dur.

%25 Artırımlı + Gece + Master 1 ek ders saati brüt ek ders 32.65; gelir vergisi 4.90; damga vergisi 0.25; kesinti toplamı 5.15; net ek ders 27.50'dir.

%25 Artırımlı + Gece + Doktora 1 ek ders saati brüt ek ders 35.76; gelir vergisi 5.36; damga vergisi 0.27; kesinti toplaı 5.64; net ek ders 30.13'dür.

Gece/Hafta Sonu Ek Ders 1 ek ders saati brüt ek ders 24.87; gelir vergisi 3.73; damga vergisi 0.19; kesinti toplamı 3.92; net ek ders 20.95'dir.