Sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları 2021

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanlığı ilkatama sitesi üzerinden sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru ekranını açıktı. Peki Sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları ne? İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak. MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları en zaman?

Buna göre, ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart'ta, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Sözlü sınavlar, 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri ne zaman başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması taban puanları

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