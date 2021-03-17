Sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu ne zaman bitecek? 2021 öğretmen atama takvimi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen açıklamayı yaptı. MEB'in internet sitesinden 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi ve kontenjanları açıklandı. MEB’in yaptığı son dakika açıklamasın göre, 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, ilkatama.meb.gov.tr internet adresinden alınmaya başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvuruları ne zaman sona erecek?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları ve sözlü sınav merkezi tercihleri 16 Mart'tan itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman?

20 bin öğretmen ataması sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sözleşmeli öğretmen atama sonuçlar ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretme atamaları sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavına katılamayanlar başvurularını ne zaman yapacak?

20 sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavına katılamayanlar başvurularını ne zaman yapacak? Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.

Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmen atamaları tercih başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak. Sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 20 biin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmen atama başvurusu nasıl yapılacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.