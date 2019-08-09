Sözleşmeli öğretmen atam sonuçları son dakika açıklandı 9 Ağustos 2019 MEB öğretmen atama sonuç sorgula Son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen atama haberi. Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB ile 2019 Sözleşmeli öğretmenli atama sonuçları sorgulama yaparak öğrenebilirsin. Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar.

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri 30 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. Milli Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı. Atama sonuçları Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı! MEB ile 2019 Sözleşmeli öğretmenli atama sonuçları sorgulama yaparak öğrenebilirsin. Öğretmenler 2 Eylül 2019 tarihi itibarıyla göreve başlayacaklar. Atama sonuçları, 9 Ağustos 2019 tarihinde MEB'in https://personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Sonuçların öğle vakitlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

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