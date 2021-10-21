Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2021 yılı 3. Dönem için sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. Peki, TSK personel alımı ne zaman?

Sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman? 2021 TSK sözleşmeli personel alımı

TSK sözleşmeli er alımı yapılacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından “TSK er alımı ne zaman nasıl yapılacak?” sorularının cevabı aranmaya başladı. Sözleşmeli er alımı başvuruları 1-18 Kasım tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı web sitesi üzerinden yapılacak. Er temini faaliyetleri bu tarihler içerisinde MEBS Okulu Eğitim merkezi Komutanlığı’nın Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Başvurular personel temin sayfası üzerinden yapılan girişler aracılığıyla sağlanabilecek.

Sözleşmeli er alımı başvuru şartları nelerdir?

Sözleşmeli er temini için gerçekleştirilecek olan başvurular, 01-18 Kasım tarihleri arasında MEBS Okulu Eğitim merkezi Komutanlığı’nın Ankara yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

Pandemi koşulları neticesinde alınan tedbirler kapsamında uyulmaya çalışılan sosyal mesafenin sağlanabilmesi ve yoğunluk yaşanmaması için adayların belirtilen tarihlerde ilgili mekanda olması gerekmektedir.

Adayların seçim aşaması bir gün sürecektir. Yalnızca Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için bu süre iki gün olacaktır.

İlgili seçim aşamaları; Evrak kabul, fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü), fiziki yeterlilik testi (mekik, şınav ve düz koşu (400 metre)) ve mülakat şeklinde olacaktır.

Adayların başvuru kılavuzunda belirtilmiş olan belgelerle birlikte sınav merkezinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda bir adet yarım kapaklı pembe karton bir dosya içerisine belirtilen belgeleri yerleştirmeli ve dosyanın ön kapağına isim-soyisim ve TC Kimlik Numarasını kurşun bir kalemle yazmalıdır.

Fiziki yeterlilik sınavına girebilmek için eşofman, şort ve spor ayakkabısını, yüzme testi için mayo, şort, terlik ve havlusunu hazır tutmalıdır.

Tek hekimden alınmış olan “Durum Bildirir Tek Hekim Raporu”nu ve Hayat Eve Sığar uygulamasından edinilmiş olan HES Kodlarının karekodlu çıktısını yanında getirmelidir.

Nizamiye girişinde HES Kodu sorgulamasu yapılacak ve HES Kodu olmayan ya da HES Kodu sorgulama sonucu RİSKLİ olan adaylar içeri alınmayacaktır. Sınav, HES Kodu sorgulamalarının tedarik edilmesi sonucunda gerçekleştirilecektir.

HES Kodu RİSKLİ olan adaylar, er temin sürecinin son günü olan 18 Kasım’a kadar sınava kabul edilecektir.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylar için;

Tek tercihi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam olan adayların testleri başarısız olması durumunda başvuruları iptal edilecektir.

Birden fazla tercih yapan adaylar için ise yüzme testinden başarısız olan adayların başvuruları sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için sonlandırılacak, diğer tercihleri için testlere devam edilecektir.

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları getirecekleri belgeler üzerinden teyit edileceği için belgelerin eksiksiz ve tam olarak getirilmesi önemlidir. Bu nedenle belgelerin eksik veya yanlış olması durumunda adayın başvurusu iptal edilecektir.

Sınav merkezine her türlü delici veya kesici alet, ateşli silah, cep telefonu, çanta, valiz, şarj aleti vb. eşyalar kabul edilmeyecektir.

Başvuru sonuçları, e-devlet şifresi ile giriş yapacağınız personel temin sayfasından “Tercihlerim” menüsü altından öğrenilebilecektir.