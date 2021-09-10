Sözleşmeli çalışanlara kadro var mı? Kadroya alımlar ne zaman?

Toplu sözleşme ile sözleşmeliler kadroya geçecek mi? 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisini ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sıkı pazarlıklar sürüyor. 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde taşerondan kadroya geçenlerin de olduğu 700 binden fazla kamu işçisinin sözleşme durumları da netlik kazanmış oldu.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümet ile memur sendikaları arasında anlaşmada sağlandı. Anlaşmada kamu görevlileri için çok önemli kazanımlara imza atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; “Memur sendikalarımız ile varmış olduğumuz anlaşmaya göre kamu personelimizin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %3 0 ile % 35 arasında değişmektedir. 3600 ek gösterge çalışmalarını da bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz. Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasındayız. Tüm kamu çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

En düşük memur maaşı ne kadar?

Bakan Bilgin, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Anlaşmaya göre; en düşük devlet memuru maaşının 2 yıllık toplam artış oranı yüzde 31, 2 yıllık toplam artış miktarı ise 1352 TL oldu. En düşük devlet memuru maaşı 4 bin 348 TL’den 5 bin 700 TL’ye yükseldi.

Sözleşmeliler kadroya geçecek mi?

Memur ve emekli ile kamu işçi toplu sözleşme sonuçlarının belli olmasıyla birlikte sözleşmeli çalışanların kadroya geçip geçmeyeceği başta olmak üzere 3600 ek gösterge, seyyanen zam, refah payı artışı gibi taleplerin karşılanıp karşılanmadığı da ortaya önümüzdeki günlerde daha da netleşmiş olacak. Geçici işçi meselesine de değinen Bakan Vedat Bilgin, “Önündeki görevlerden birinin de geçici işçi meselesi olduğunu belirten Bilgin, "30 yıl, 20 yıl. Ben Demiryolları Genel Müdürüydüm. O zaman da geçici işçilerimiz vardı, hala var. Ne biçim geçici işçilik, hala geçmiyor. Bu süreleri ve kamudaki geçici işçiler sorununu dikkate alarak çalışmak ve meseleyi çözmek durumundayız." ifadelerini kullandı.