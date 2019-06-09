Sözleşmeli 20 bin öğretmen alımı mülakat tarihi ne zaman? | MEB öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen atama son dakika 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat tarihi ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2019. Okulların kapanmasına sayılı günler kaldı. Bir yandan öğrenciler yaz tatilinin keyfini çıkartacak olmalarının hayalini kurarken diğer yandan öğretmenler de yaz tatilinde seminerlere katılacak. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yönelik öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Atama bekleyen on binlerce öğretmen adayları arasından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. Sözleşemli öğretmen olarak çalışmak isteyen adaylar öğretmen alımı mülakat tarihini araştırmakta. Peki sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik için kimler tercih yapacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2019. Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavı ne zaman? Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınavına girecek öğretmen adayları Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sınavının ne zaman olacağını merak ediyor. MEB tarafından düzenlenen ve 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği sınav için geri sayım başladı. Sadece 2017 verilerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurmuş fakat öğretmen olarak ataması yapılmamış olan üniversite mezunlarının sayısının 412 bin 134’ e ulaşmış durumda. 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde 100 binden fazla öğretmen açığı bulunmasına rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sadece 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılması planlanmaktadır. Bu durum, her yıl mezun olan öğretmen sayısı ile ataması yapılan öğretmen sayısı arasında ki uçurumu göstermektedir.

Konu hakkında TBMM’ne verilen yazılı soru önergesine, Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 97.031 bin öğretmen ihtiyacı bulunduğu söylemiştir. Mülakat yeri sorgulama 2019, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yeri sorgulama MEB, KPSS mülakat yerleri 2019, sözleşmeli öğretmenlik mülakat taban puanları 2019, mülakat yerleri 2019 MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri 2019, sözleşmeli öğretmenlik başvuru 2019, sözleşmeli öğretmenlik taban puanları 2019...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı ne zaman?

KamuPersoneli’nin haberine göre, sözlü sınavlar, 12-30 Haziran'da yapılacak ve sonuçlar 4 Temmuz'da ilan edilecek. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 8-10 Temmuz'da alınacak, 16 Temmuz 2019'da sonuçlandırılacak. Tercihlerin alınması ve atama işlemi ile ilgili tarihler, Bakanlıkça daha sonra açıklanacak.

Sözleşmeli öğretmenlik alımı hangi branşlarda yapılacak?

20 bin öğretmen ataması branş dağılımları ise şöyle; "Sınıf Öğretmenliği (2 bin 11), İngilizce (bin 960), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (bin 922), Okul Öncesi (bin 599), İlköğretim Matematik (bin 448), Özel Eğitim (bin 410), Rehberlik (bin 120), Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji (bin 149), Türkçe (bin 149), Beden Eğitimi (781)"

Sözleşmeli öğretmenlik için kimler tercih yapacak?

MEB sözlü mülakatlarında 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Yeri Bilgileri (2019) için tıklayınız