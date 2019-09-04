0553 313 94 23

Sözleşme detayları ortaya çıktı! Falcao'nun alacağı ücret dudak uçuklattı

Galatasaray'ın Monaco'dan transferi Radamel Falcao'nun sözleşme detayları ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımdan 5 milyon euro garanti ücret alacak olan Falcao'nun yıllık kazancı bonuslarla birlikte 7,5 milyon euroyu bulabilir.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:05
Sözleşme detayları ortaya çıktı! Falcao'nun alacağı ücret dudak uçuklattı

Yaklaşık 2 aydır Radamel Falcao transferiyle yatıp kalkan Galatasaray nihayet mutlu sona ulaşmış, Kolombiyalı yıldıza 3 yıllık kontrat imzalatmıştı. Monaco'dan bonservissiz bir şekilde gelen 33 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpten yıllık 5 milyon euro maaş alacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşme detaylarındaki bonus maddeleriyle birlikte tahmini kazancı yıllık 7.5 milyon euroya çıkabilir.

Bonus maddeleri göze çarptı

Akşam'ın haberine göre; "Süper Lig'de ilk 11, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi" organizasyonların için ayrı ayrı bonus maddeleri koyduran Falcao'nun 5 milyon euroluk maaşın haricinde elde edilecek başarılara göre 4 milyon euro da 'bonus' alma ihtimali olduğu öğrenildi.

İşte Radamel Falcao'nun sözleşmesindeki önemli detaylar:

2 milyon peşin, 3 milyon euro 10 taksitle ödenecek. Toplam 5 milyon euro

Falcao sezon başına 5 maçta ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 10 maçta daha ilk 11 çıkarsa 500 bin euro, 14 maçta daha ilk 11 çıkarsa 600 bin euro. Toplamda 29 maça ilk 11 çıkarsa 1.6 milyon euro.

UEFA organizasyonlarında kazanılan her maç için 35 bin euro, ligde kazanılan her maç için 20 bin euro, kupada kazanılan her maç için 8 bin euro.

Galatasaray'ın lig şampiyonluğunda Falcao'ya 200 bin euro, Avrupa Ligi şampiyonluğunda ise 700 bin euro ödenecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'da 200 bin euro, çeyrek finalde 300 bin euro, yarı finalde 400 bin euro, şampiyonlukta 4 milyon euro ödeme yapılacak.

Tek taraflı feshetme hakkı

Bu maddelerin dışında Galatasaray Kulübü, Falcao'nun maaşında 2 aylık bir gecikme yapması halinde, oyuncu otomatikman sözleşmesini feshetme hakkına sahip olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:05
  1. Radamel Falcao
  2. Falcao
  3. Galatasaray
  4. Monaco
  5. Şampiyonlar Ligi
  6. UEFA Avrupa Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bisikletçiler, Kastamonu Entegre’nin 50. yıl şenliğinde yarıştı
    1. Bisikletçiler, Kastamonu Entegre’nin..
    2. Psikolog Sevim Buzkan..
    3. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    4. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    6. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    8. Potada millilerin Çekya mesaisi
    9. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    12. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    13. İtirafçı olan kadın avukata..
    14. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    15. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    16. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    17. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    18. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    20. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    21. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    22. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    23. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    24. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    26. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    27. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    28. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    29. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    30. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!