Sözleri başını yaktı! Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı koronavirüs aşısı açıklaması başını yaktı. Bir vatandaşın Tilki'yi Cimer'e şikayet etmesi üzerine şarkıcı hakkında Kovid-19 soruşturması açıldı.

'İnsanları ilaçlar öldürüyor'

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya üzerinden "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları koronavirüs değil, ilaçlar öldürüyor..." açıklamasında bulundu. Bir vatandaş, bu sözleri nedeniyle Tilki'yi CİMER'e şikayet etti. Vatandaş dilekçesinde 'Tilki, devleti aşağılayıp halk arasında korku ve paniğe neden oldu' dedi.

Tilki hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.