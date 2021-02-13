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Dünya Sözde soykırım yalanını ortaya atan Ermenistan'a ABD'den büyük şok
Dünya

Sözde soykırım yalanını ortaya atan Ermenistan'a ABD'den büyük şok

1915 yalanını ortaya atan Ermenistan'a ABD'nin Minnesota eyaletinden tokat gibi bir cevap geldi. Ermenilerin 1992-93 yıllarında Dağlık Karabağ’da yaptığı Hocalı soykırımı Minnesota'da kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 22:03:00 -
Sözde soykırım yalanını ortaya atan Ermenistan'a ABD'den büyük şok

ABD'nin Minnesota eyaletinden Ermenistan'ı üzecek bir karar çıktı. Eyalet meclisi almış olduğu kararla Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycanlı vatandaşlara yönelik uyguladığı Hocalı soykırımını tanıdı.

ABD'den Ermenileri kızdıracak karar

Alınan bu karar, Minnesota Eyalet Meclisi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklanan bu kararın arar ABD'de yaşayan Türk ve Azerbaycanlılar tarafından sevinçle karşılandı.

Hacalı soykırımında ne olmuştu?

26 Şubat 1992 tarihinde yaşanan Hocalı soykırımında zehirli top mermisi kullanan Ermeni güçleri, birçok Azerbaycan vatandaşına ağır işkencelerde bulundu.

Çocuk kadın fark etmeden gerçekleştirilen katliamda, 613 Azerbaycan vatandaşı katledildi.

2 bin 605 ailenin, 11 bin 356 kişinin yaşadığı bir kasaba olan Hocalı’da Aralık 1991’de Karabağ’ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermeniler daha sonra Hocalı’yı hedef aldı.

Azerbaycan resmî kaynaklarına göre 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişi öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralandı.

1275 kişi ise rehin alındı, 150 kişi ise kayboldu. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği tespit edilmişti.

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