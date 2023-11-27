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Gündem

Sözde şeffaf Meral ağzını bozdu! ‘132 milyonun peşine düşenin içinden geçerim’

Yeniakit Publisher
2023-11-27 15:41:00 - 2023-11-27 15:44:20
Sözde şeffaf Meral ağzını bozdu! ‘132 milyonun peşine düşenin içinden geçerim’

İyi Parti'de, Meral Akşener'e muhalefet eden Arzu Önşen, savcılığa yaptığı şikayette, Akşener'in kullandığı 'İçinizden geçerim ve 'or..pu derler' ifadeleri dikkat çekiyor.

Siyaset gündeminde muhalefet krizleri var... Ankara'da özellikle İyi Parti içinde sular durulmuyor.

Partinin eski mali işlerden sorumlu genel başkanı ve aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in öz yeğeni Ümit Dikbayır, parti içindeki yolsuzlukları ifşa etti.

Dikbayır'ın kendisinden sonra partinin kasasının eksiye düştüğü, 132 milyonun buharlaştığı, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in parti içinde seçim döneminde çanta dolusu para dağıttığı gibi iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Dikbayır'ın bu iddiaları, mayıs seçimlerinden önce de sınırlı da olsa gündeme geliyordu.

Bu sırada ise parti içinde kamuoyuna sınırlı şekilde yansıyan bir mücadele yaşandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu süreçte vekil adaylıkları belirlenirken partinin adeta bir milletvekili pazarına döndüğü, seçilebilecek il ve sıraların para karşılığı satıldığı iddiaları kamuoyuna yansıdı.

İyi Parti'de akçeli işler

Bu iddiaların araştırılması için parti içinde yapılan itirazlara Akşener'in karşı çıktığı biliniyor.

Seçimden sonra yapılan ilk Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında ise ipler koptu.

Partinin önemli isimlerinden eski Genel Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Arzu Önşen, iddiaların incelenmesini isteyince Akşener çileden çıktı.

Akşener'in tehdit ve hakaretlerine maruz kalan Önşen, soğuğu savcılıkta aldı.

Önşen'in savcılık dilekçesini Aydınlık yayınladı.

"Senin içinden geçerim"

Dilekçede, Akşener'in akçeli işler iddialarının araştırılması talebine verdiği tepki açıkça yer aldı.

Önşen'in, partiye bir şahsın 200 milyon ödeme yapması sonucu vekil adayı olarak gösterilmesi örneğinden sonra Akşener'in, “Arzu, madem öyle çık karşıma aday ol Arzu. Senin içinden geçerim… Ama genel kurulda bu para pul işlerini karıştırırsanız, bu konulara girerseniz sizin içinizden geçerim." sözleri dikkat çekti.

"Or..pu derler"

Akşener, Önşen'in “Ben ‘para verdik’ diyenleri GİK kararı ile Disiplin Kuruluna gönderelim. Yaptıkları açıklamaların savunmalarını yapsınlar. Sözleri ve eylemleri partimizi küçük düşürüyor. Gözlerimizi kapayınca bu sorun hallolmuyor, insanlar konuşuyor. Çenelerini kapatmak için GİK olarak bizim bu konu üzerine eğilmemiz ve gereğini yapmamız lazım.” sözleriyle adı akçeli işlere karışanların disipline sevk edilmesi talebi üzerine ise ağzını tamamen bozuyor.

Akşener, Önşen'e "Sen biliyor musun? Bizim toplumumuzda bir kadın ve bir erkek yan yana oturduğu zaman kadın için "or..pu" derler." ifadeleriyle cevap veriyor.

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