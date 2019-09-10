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Sözde sanatçılar annelere kör!

Sol örgüt ve karanlık eller tarafından ülkemizi yakıp yıkmaya yönelik tezgahlanan eylemlerde başrol oynayan sözde sanatçılar, HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak isteyen acılı annelerin sesine kulak tıkamaya devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 08:59
Sözde sanatçılar annelere kör!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Sol örgüt ve karanlık eller tarafından ülkemizi yakıp yıkmaya yönelik tezgahlanan eylemlerde başrol oynayan sözde sanatçılar, HDP/PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri almak isteyen acılı annelerin sesine kulak tıkamaya devam ediyor. Söz konusu PKK olunca suspus olan Gezi ruhlu sanatçılara, siyasetçiler ve STK temsilcileriAkit aracılığıyla sert tepki gösterdi.

PKK’ya ses yok

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu: “Sanatçıyım diyen bir kişinin ideolojik zırh giydirdiği vicdanına çarpıp geri dönen bir anne sesi, ciddi bir sorunumuz olduğunu gösterir. Ve bu sorun türlü çeşit hayvan kürkü ile moda ikonu olup, fok balıklarının gözyaşından piyar yapılması kadar acı ve gerçektir. PKK ile HDP’nin kan bağını görmezden gelip anneleri, kadınları, evlatları kategorize ederek ve bazı kadınları bazılarından daha mühim görerek kaleme alınan bütün şiirler, bestelenen bütün şarkılar, yazılan bütün kitaplar sizin sanatçı kimliğinizi değil, vicdani dejenerasyonunuzu resmeder.

Yerli olan görür

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel: “Anaların çığlıkları, Türkiye’de Kürt sorununun değil, terör sorununun olduğunu gözler önüne sermiştir. Ve Türk aydını, Türk sanatçısı bu çığlığı görmesi gerekir. Ülkemizin menfaatine olan projelere dahi burnunu sokan ve kendisine ‘sanatçı’ ismini veren kişilerin, tek bir laf etmemesini üzüntüyle karşılıyoruz.

Sapık kadar yok!

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya: “Dinsiz sapıkların savunulmasını insan hakları olarak görenler, yıllarca başörtüsü düşmanlığı yaptılar. Bu da böyle. Toplumun da hatası var böyle kişileri sanatçı diye tanımlamak doğru değil. PKK’nın siyasi kanadına sempati duyuyorlar.

Düşman safında

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz: “Keşke ülkeyi karıştırmak isteyenlere sahip çıktıkları kadar şehitlerimize sahip çıksalardı. Keşke evlatlarını arayan, feryat eden acılı Kürt anaların yanlarında olsalardı. Ama onların niyetleri açık ortada. Ülkemizi karıştırmak adına yapılan eylemlerde görürüz, mazlumların yanında olmazlar.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:59
  1. Ankara
  2. Sol örgüt
  3. STK temsilcileri
  4. Akit
  5. PKK
  6. Gezi olayları
  7. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu
  8. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel
  9. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya
  10. Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz

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