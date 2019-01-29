0553 313 94 23

Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının talebi üzerine, Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kendisini "mehdi" ve "resul" ilan eden zampara İskender Evrenesoğlu'na ait 5 internet sitesine erişim engeli getirilmesine hükmetti.

29 Ocak 2019 Salı 11:47
Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sözde peygamber Evrenesoğlu'na ait olduğu belirlenen Kur'an-ı Kerim meali ve tefsir yayını yapan internet sitelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan inceleme sonunda "İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu" tespit edildi.

Kurul, sakıncalı meal ve tefsir yayınlarının erişiminin engellenmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talepte bulundu.

Talebi değerlendiren Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, ilgili kanun maddesi gereğince söz konusu sitelerin İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğuna hükmederek, sitelerin erişimini engelledi.

Diyanetin "erişim engeli" talebi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kur'an-ı Kerim meallerinin Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca, Diyanet İşleri Başkanlığı, kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine veya resen inceleneceği ya da incelettirileceği bildirilmişti. Kararnamede, inceleme sonunda İslam'ın temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu Kurul tarafından tespit edilen meallerin, Başkanlığın yetkili ve görevli merciye müracaatı üzerine, basım ve yayımının durdurulmasına, dağıtılanların toplatılmasına ve imha edilmesine karar verilebileceği ifade edilmişti.

Kararnamede, yayının internet ortamında yapılması halinde, Başkanlığın müracaatı üzerine, bu yayınla ilgili olarak erişimin engellenmesinin yetkili kurumlardan istenebileceği kaydedilmişti.

İskender Evrenesoğlu, kendisine vahiy geldiğini ve peygamber olduğunu, "Risalet Nurları" isimli kitabın ise vahiy yoluyla Allah tarafından yazdırıldığını iddia ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:47
  1. Ankara
  2. iskender evrenseloğlu
  3. sözde peygamber

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'da kampa girdi
    1. Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'da..
    2. "Dünya ile rekabet ediyoruz"
    3. Türkiye'den büyük başarı! Otomobil..
    4. Savaş uçaklarının harekât sorumlusu..
    5. Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa..
    6. Ekonomi ikinci çeyrekle birlikte güç..
    7. Sözde peygambere kötü haber! Hepsi..
    8. BM Özel Raportörü Agnes Callamard,..
    9. Döner ve köfte standardında değişiklik
    10. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'ın..
    11. Avrupa borsaları
    12. Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı
    13. Erdoğan tepki göstermişti! Marketler..
    14. Kasımpaşa, düşüşe geçti
    15. Resmi açıklama bugün geldi! O..
    16. Tahran'da köpek gezdirmek yasaklandı
    17. Türkpatent’ten bir yılda 106 bin tescil
    18. İstanbul'daki bombalı saldırının..
    19. Cem Özer kimdir? Cem Özer Sinan Çetin..
    20. Meral Akşener, HDP yanlısı Tunç..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı