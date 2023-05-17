Sözde Nurcu Yeni Asyacılardan yeni rezalet

Sözde Nurcu Yeni Asyacılar, seçimlerde yaşadıkları hezimete kılıf uydurma yarışına girişti. Anadolu Ajansı'nı merkeze alan kara propagandaya bel bağlayan Yeni Asya yazarı Cevher İlhan, milli iradeyi hiçe sayarak "Seçim oldu bittiye getirildi" herzelerini yumurtladı.

İlhan, hazımsızlığını gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçim kampanyasında sergilenen provokatif manipülasyonlar ne yazık ki fütursuzca seçim sonuçları üzerinde de yapıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Kamu malı olan devletin ajansı sâbıkasına rağmen bir defa daha devreye sokuldu.

Daha ilk dakikada seçmenlerin moralini bozma, muhalefete mensup sandık başındaki müşahidlerin sandıklarını terkini sağlama, seçmeni sindirme, moralini bozup yıldırma ve çarpıtılan sonuca ortam oluşturma oyunlarıyla tam bir “psikolojik harekât” yapıldı.

PLÂNLI ALGI OYUNLARIYLA…

Sandıkların açılmasından itibaren sürekli manipülatif rakamlar veren AA’nın yanısıra Erdoğan’ın oylarının düşmesi üzerine saat boyu veri akışını bazıları saatleri bulan ve sayımı defalarca durduran YSK on binlerce sandıkta beş - altı milyon oyu sisteme sokmazken, saatlerce veri akışını durdurma ve sırf ıslak tutanakların “millet ittifakı” partilerinin eline geçmemesi komplosu kuruldu.

Üç saat boyunca hiçbir veri bildirmeyen YSK, oylarının yüzde 50’nın altına indiği sırada önce yüzde 58-59’larla büyük bir farkla önde “başlattığı” Erdoğan’ı evvela yüzde 51’de tutup ardından yüzde 50’de dondurarak sandık sayımlarını durdurdu.

PARTİZANCA MANİPÜLASYONLARA KARŞI

Özetle (...) bu seçim de oldu bittiye getirildi.

(...) Kısacası, Kılıçdaroğlu’na yüzde 50’yi aştırmama, her halûkârda “Erdoğan’a kazandırma” hesâbıyla ikinci tura bıraktırma uğruna, tarafsız ve âdil olması gereken devlet kurumları kullanıldı.

Bunun içindir ki ikinci tura giderken “seçimi devlet eliyle manipüle etme manipülasyonlarının, katakullilerin mutlaka önü alınmalı…"