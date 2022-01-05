Sözde Nurcu Kâzım Güleçyüz’e bakın hele! Tek parti diktatörlüğüne imza atan CHP’den medet diledi!

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinin genel yayın yönetmeni Kâzım Güleçyüz, tek parti diktatörlüğüne imza atan CHP’den nasıl medet umduğunu bugünkü köşesinde açık açık dile getirdi.

Nurcular bu işe ne der?

Tek parti diktatörlüğünden övgüyle bahseden Kâzım Güleçyüz, bugünkü “6 partiden Demokrasi Misakı bekliyoruz” başlıklı yazısında şunları kaleme aldı;

“Bu belgenin DP Kongresinde kabulünden yaklaşık üç buçuk yıl sonra, 14 Mayıs 1950 seçimleri yapılmış; sandıktan çıkan oylarla 27 senelik tek parti ve tek adam rejimi tasfiye edilmiş; çok partili demokrasiye geçilmişti.

Ardından Hürriyet Misakında dile getirilen taleplerin yerine getirilmesine yönelik adımlar atılırken, bu meyanda devlet başkanlığı ile parti başkanlığı birbirinden ayrılmıştı.

Aradan 70 seneyi aşkın bir zaman geçti. Ve Türkiye, 16 Nisan 2017 referandumuyla, vaktiyle kurtulmak için onca mücadele verdiği tek adam rejimine tekrar geri döndürüldü.”

‘Birinci ve ikinci cumhurbaşkanları da partiliydi’

söylemleriyle savunulan bu rejimin, fiilen yürürlüğe girdiği Haziran-2018’den bu yana memleketi ne hale getirdiği ortada.

Demokratik hukuk devletinin inanılmaz bir tahribata maruz kaldığı bu tabloyu düzeltmenin yolunu açmak için, bu hedefle işbirliği yapan 6 partiye çok büyük görev düşüyor.

Dileğimiz, liderlerin açıklayacağı ortak bildirinin, Hürriyet Misakından 74 yıl sonra, günün talep ve beklentilerine cevap verecek bir Demokrasi Misakı olarak tarihe geçmesi.







