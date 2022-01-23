Sözde Nurcu Kazım Güleçyüz kayışı hepten kopardı!

17-25 Aralık yargı darbesinden bu yana FETÖ'ye kol kanat geren yayınlar yapan sözde Nurcu Yeni Asya gazetesinde bir alçaklığa daha imza atıldı. Bediüzzaman Said Nursi'yi kendisine kalkan yapan söz konusu paçavranın Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, "15-20 Temmuz, cemaat algısını tahrip etti" başlıklı sözde yazısında, FETÖ'yü "cemaat" olarak nitelendirip FETÖ'cülere "çok yüklenildiğini" savundu. İşte o pespaye yazı:

"Büyük İstanbul gazetesinde Adnan Deniz’e verdiğimiz mülâkata devam ediyoruz:

- Günümüz yeni dünya düzeninde cemaatlere hangi bakış açısıyla bakılıyor. Etkinlik dereceleri dün mü, bugün mü çok fazla? Ve gelecekte nasıl bir etki derecesine sahip olması bekleniyor?

- 15-20 Temmuz süreci maalesef cemaatler algısını oldukça tahrip etmiştir. Cemaatler üzerinde kurgulanan oyunlar toplumun cemaatlere bakış açısını olumsuz yönde etkilemiştir. Çok büyük bir manevî tahribat var. Ama bu bir travmadır. Geçici bir haldir diye ümit ediyoruz. Cemaatler özü itibariyle manevî hizmetler için vardır. Ama cemaatleri bu aslî hizmetlerinden uzaklaştıracak tuzaklar da vardır. Bunun başında siyasîleşme, ticarîleşme ve dünyevîleşme olgularını sayabiliriz. (...)

- Peki, ortada büyük bir travma var madem, bu travmanın atlatılması için neler yapıyor cemaatler?

- Bu olumsuzlukların yeniden onarılması için samimî bir duyarlılıkla kuvvetli bir seferberliğe ihtiyaç var. Hiçbiri istisna olmamak kaydıyla bütün cemaatlerin yaşanan bu olumsuz hadiselerin çözümü noktasında gayret gösterme zorunluluğu var. Meselelerin masaya yatırılıp, enine boyuna tahlil edilmesi ve çıkarsamalarda bulunulması ihtiyacı var. Bunu yaparken de samimî bir şekilde davranma ve birtakım suçlamalara gitmeden çözüme ulaşma sorumluluğu var.

Bu süreçte hedefteki bir cemaate hukuksuz şekilde çok yüklenilirken ona atfedilen aynı suçlamalara konu olan haller şu anda başka cemaatler tarafından devam ettiriliyor. Devlette kadrolaşma bitmedi. Biri gitti, biri geldi. (...)"