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Medya Sözde Nurcu isim, çok fena saçmaladı! Kılavuzu karga olanın...
Medya

Sözde Nurcu isim, çok fena saçmaladı! Kılavuzu karga olanın...

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, IMF'nin Türkiye'deki yamağı CHP'li Faik Öztrak'ı referans aldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 11:53:00 -
Sözde Nurcu isim, çok fena saçmaladı! Kılavuzu karga olanın...

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Cevher İlhan, IMF'nin Türkiye'deki yamağı CHP'li Faik Öztrak'ı referans aldı. Öztrak'ın ekonomiyle ilgili herzelerini köşesine taşıyan İlhan, "Kılavuzu karga olanın..." atasözünü akıllara getiren yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Siyasi iktidar, asgari ücrete yüzde 50 dolayındaki zamla övünüyor. 

(...) Hiçbir sözlerini tutmamışlar, vaad ettiklerinin yarısına bile ulaşamamışlar. Bundandır ki bütün rakamları sıralayan ana muhalefet partisi sözcüsü Faik Öztrak, “bu tablo”yu, “beceriksizliğin, kifayetsizliğin ve siyasi iflasın ilânı” olarak özetliyor. “Ucube tek kişilik hükümet sistemi; 2022’de ekonomiyi yamayla, göz boyamayla götürmeye kalktı. Ama patlak şambrel yama, metal yorgunu gövde boya tutmaz oldu…” yorumunu yapıyor…"

 

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Yorumlar

HACI

Hele zalıma hele. Nurcuları buysa nursuzları nasıl acep.
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