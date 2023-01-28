Sözde Nurcu, bu defa çok yüksekten uçtu! Yavaş ol şampiyon

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi yazarı Ahmet Battal, yine yüksekten uçtu. "Sonuna soru işareti koymaya ve endişeye gerek yok: Altılı Masa kimi aday gösterse kazanır" gibi çok iddialı bir cümle kuran Battal, altılı masanın son toplantısının Regaib Kandili'ne denk gelmesinde de bir "keramet" aradığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefete muhalefet etmeyi vazife bilen antidemokrat devşirmeler Altılı Masa’ya hücum ededursun.

Altılı Masa’nın her toplantısından önce abartıp büyüttükleri bazı “çatlak sesler” üzerinden Masayı dağıtma hayalleri kuradursunlar.

Bunların hiçbiri ve daha fazlası, Altılı Masa’yı yolundan ve hedefinden ayıramıyor. Bunu gördükçe de köpürüyorlar. (Olsun, sabun dediğin köpüre köpüre bitermiş.)

Altılı Masa’nın perşembe akşamı Regaib Kandiline denk gelen toplantısından sonra yapılan açıklama da bu sabun tıynetlilerin köpürmelerine ve tükenmelerine katkı yaptı.

(...) Şimdi seçimde net skorla galibiyet ve sonrasında net adımlarla hedefe yürümek için “en doğru” adayı bulma ve bulunan ortak adayı tam bir irade ile destekleme zamanı. Bunun için altıncı hisse gerek yok. Beş duyu ve sağduyu yeterli.

Çünkü Türkiye’de bu vasıfta milyonlarca aday adayı var. Önemli olan ortak adayı sahiplenmek.

Sonuna soru işareti koymaya ve endişeye gerek yok: Altılı Masa kimi aday gösterse kazanır…"