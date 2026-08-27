Sözde muhalif Rita Flores'ten itiraf: Rus ajanı olup arkadaşlarını sattı

The Art Newspaper'ın haberine göre muhalif kimliğiyle bilinen Riot grubunun eski üyesi Rita Flores, Rus istihbaratının tehdidiyle ajanlık yaptığını açıkladı. Flores, görev için kendisine ödenen parayı da paylaştı.

Rusya'da son yıllarda muhalif kimliği ve çarpıcı eylemleriyle öne çıkan punk grubu Riot'un eski üyesi Rita Flores, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) adına muhbirlik yapmaya zorlandığını, savaş karşıtı aktivistler hakkında istihbarat topladığını ve sürgündeki bir muhalife yönelik başarısız suikast planına dahil edildiğini açıkladı.

Flores, Şubat 2023'te Moskova'daki dairesine düzenlenen baskının ardından FSB görevlilerinin kendisini iş birliği anlaşması imzalamaya zorladığını belirtti.

CEZA DAVASI VE ÖLÜM TEHDİTLERİ

Rita Flores, Ukrayna'da işlendiği iddia edilen Rus savaş suçlarına ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ceza davası açılmakla ve akrabalarına yönelik ölüm tehditleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"BENİ BASKIYLA DEVŞİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Flores yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Beni her türlü tehdit ve baskıyla devşirmeye başladılar. Ailemi öldürmekle ve annemi kimin öldürdüğünü asla kanıtlayamayacağımla tehdit ettiler."

AYLIK 600 DOLAR ÖDEME ALDI

"Harley" kod adıyla faaliyet gösterdiğini belirten Flores, Rus sanatçılar ve siyasi muhalifler hakkında ayrıntılı profiller oluşturmakla görevlendirildiğini aktardı.