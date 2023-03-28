Sözde muhafazakar muhalifler bu utanç size yeter! 7'li koalisyon LGBT'nin de desteğini aldı
Milli Görüş'ün temsilcisi olarak kendisini tanımlayan Saadet Partisi ile sözde muhafazakar muhaliflerin ortak aday olarak çıkardığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı LGBT'li sapkın şarkıcı Semyani Perizade oldu. Böylece 7'li koalisyon LGBT'li sapkınların da desteğini almış oldu.
Türkiye'deki aile yapısının temellerine 'dinamit' yerleştiren LGBT akımı için kendi tabanını dahi karşısına alarak siyasi bir söylem üreten muhalefet, vekil adaylığı yarışında da çizmeyi iyice aştı. Son olarak HDP ve Yeşil Sol Parti'nin milletvekili aday adayı şarkıcı Semyani Perizade'nin LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin adayları sosyal medyada tartışma konusu oldu. Semyani Perizade, HDP-Yeşil Sol Parti aday adayı olarak tanıtıldı. Şarkıcı Perizade'nin LGBT üyesi olduğu ortaya çıktı.
HDP'den aday adaylığını duyurdu
Perizade aday adaylığı için yaptığı başvuruyu sosyal medya hesabından, "An itibariyla aday adaylığı başvurumu da yapmış bulunmaktayım!" ifadeleriyle duyurdu. 1981 Muş doğumlu Semyani Perizade'nin aday adaylığının HDP-Yeşil Sol Parti ilan edilmesinin ardından sosyal medyada tepki çekti.
Sapkınlığını itiraf etmişti
Kendini biseksüel olarak tanımlayan LGBT'li Perizade, bir kadınla olan sapkın birlikteliğini çekinmeden itiraf etmişti.
Evliliğini bitmesini de kültüre ve ailesine bağlayan Perizade, "Ve eski eşim boşanma partisi önerimi de geri çevirmediği için birlikte boşanma partimizi verip dostlarımızla kutladık." ifadeleriyle Türkiye'deki aile yapısına düşmanlığını gözler önüne serdi.
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