Sözde milliyetçi Akşener, İmamoğlu ve HDP'lilerin birlikte poz verdiği 'Hafıza Odası' sergisine çelenk yollamış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışı artık ayyuka çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu illeri gezmeye başladı. Karadeniz turunun ardından Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyip Diyarbakır'a geçen Ekrem İmamoğlu HDP'lilerin de katıldığı Ahmet Güneştekin'in "Hafıza Odası" adlı sergisine katıldı.

Diyarbakır’de evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmeyen İmamoğlu HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP’li Sırrı Sakık ile birlikte boy gösterdi.

İmamoğlu söz konusu sergide "Ülkemizde, fazla da uzak olmayan bir zamanda huzuru, barışı, aynı olmayı; hep birlikte, beraberce yeniden inşa edeceğiz. Ben, vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak, hayatımın en umutlu dönemini yaşıyorum. Öyle ki hissettiklerim umudun çok ötesinde. Çünkü çok iyi biliyorum ki müreffeh bir ülkenin inşası ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi gerektirir. Birleşmek için bir engelimiz var mı? Hayır, hiç yok. Peki bu engelin olmadığını görmedik mi? İstanbul'daki 2 seçimde de gördük. İstanbul'da başardıklarımızı, Türkiye'de de hep birlikte başarabiliriz. Kırık kalpleri, zedelenmiş güvenleri telafi etmek yöneticilerin görevidir ve göreceksiniz telafi edeceğiz de..." ifadeleriyle ittifak mesajı verdi.

Akşener çelenk gönderdi

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan, "Hafıza Odası" adlı sergiye İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çelenk gönderdiğini söyledi.

Serginin sahibi Ahmet Güneştekin'in de sosyal medya hesabı üzerinden, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener" yazılı çelengi paylaştığı görüldü.

Akşener'in İmamoğlu'na Fatih benzetmesi

Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını ilan eden Akşener'in İmamoğlu'nu aday yapmak istediği konuşuluyor. 30 Ağustos tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmıştı. Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde yaptığı konuşma ile İmamoğlu'nu, "İstanbul'un ikinci Fatih'i" ilan etmişti. Akşener'in "1453, Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi, dedi ki 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılar'a rağmen, ya İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni alır'. İki kararlı lider ve İstanbul alındı" şeklindeki tepki çeken ifadeleri 'Akşener İmamoğlu'nu aday yapmak istiyor' şeklinde yorumlanmıştı.