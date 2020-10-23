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Dünya Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı
Dünya

Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Kahraman Azerbaycan ordusu karşısında perişan olan Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan, Karabağ'ın geçmişte Çarlık Rusya'sının bir parçası olduğunu söyleyerek Rusya Lideri Vladimir Putin'den operasyonları durdurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 19:49:00 -
Sözde Karabağ lideri dünyaya rezil oldu... Putin'e açık açık yalvardı

Azerbaycan ordusu karşısında çaresizlik yaşayan Ermenistan, uluslararası arenada yardımına koşulmasını istiyor. Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektubunda, Rus liderden harekete geçmesini talep etti.Harutyunyan, mektubuna Karabağ ile Rusya arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını söyleyerek başladı.

Çaresiz Ermenistan Rusya'nın devreye girmesini istiyor

"Yüzyıldan fazla bir süredir Karabağ, Çarlık Rusya'sının bir parçasıydı" diyen Harutyunyan, bu dönemde bölgede uzun vadeli barış ve ekonomik gelişme olduğunu savundu. Harutyunyan, yakın ilişkilerin hem Sovyet döneminde ve hem de bugün devam ettiğini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Rusya'nın ve özellikle Azerbaycan'ın Karabağ'a karşı başlattığı saldırıları ve geniş çaplı savaşı durdurmaya yönelik diplomatik çabalarınızı önemsiyoruz."

"Azerbaycan katliam yapıyor" iftirası

1992 yılında Hocalı'da işgalci Ermenistan'ın yaptığı soykırımın üzerini örtmeye çalışan Harutyunyan, mektubunda Azerbaycan'ı Karabağ'da katliam yapmakla suçlamaya kalktı.

Putin'e yalvardı: Karabağ'da savaşı durdur

Harutyunyan, Putin'e adeta yağ çekerek, "Dünyada ve bölgemizde büyük bir üne sahipsiniz." dedi. Harutyunyan, "Bunu dikkate alarak, Karabağ'da savaşı durdurmak ve siyasi süreci yeniden başlatmak için mümkün olan her türlü çabayı göstermenizi rica ediyorum." çağrısı yaptı.

 

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