Sözde kadın savunucularından fesat sözleşmesi provokasyonu: Dertleri kadın değil kargaşa!
Kadın Cinayetlerini Durduracağız adlı platforma üye sözde kadın savunucusu bir grup, feshedilen fesat sözleşmesi üzerinden provokasyona soyundu. Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba, emniyet güçleri izin vermedi.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na üye bir grup kadın, İstanbul Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri düzenelemeye kalktı. Emniyet güçleri gruba geçit vermedi.
Paltform, twitter hesabından da provokasyona devam etti. 'Kararı geri çek' denilen paylaşımda, "Taksim Meydanı'nda bizi durdurmak için uğraşanlar katilleri durdursun. Eşitlikten de özgürlükten de meydanlardan da İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz." ifadelerini kullandı.