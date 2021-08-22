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Gündem Sözde kadın savunucuları Taliban üzerinden İslam düşmanlığı yaptı!
Gündem

Sözde kadın savunucuları Taliban üzerinden İslam düşmanlığı yaptı!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, 'Şeriatı uygulayacağız' diyen Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından Afganistan Başkonsolosluğu önünde toplanarak İslam'ı ve hükümeti hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 23:41:00 - 2021-08-22 23:51:03
Sözde kadın savunucuları Taliban üzerinden İslam düşmanlığı yaptı!

yeniakit.com.tr

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından sözde kadın savunucuları, Taliban üzerinden İslam'ı hedef almayı sürdürüyor.

Afganistan Başkonsolosluğu önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri, 'laiklik' sloganı atarak 'Taliban ve destekçileri yeryüzünden silinecek, kadınlar laiklikle yaşayacak' pankartı açtı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Fidan Ataselim, burada yaptığı basın açıklamasında, "Afganistan’daki kadınlar asla yalnız yürümeyecek. Onların yaşadığı güçlüğü, burka giymedikleri için öldürüldüklerini; çalışma, eğitim alma haklarının, yaşam haklarının elinden alındığını biliyoruz. Yalnız olmadıklarını, bu topraklarda eşit ve özgür yaşamak için mücadele eden kadınlar olarak iletmek istiyoruz. Bunu yaratanın emperyalist politikalar olduğunu biliyoruz. Savaş siyaseti olduğunu biliyoruz. Bu zulme karşı sonuna kadar hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın 'Taliban' açıklamasını çarpıttılar

Afganistan'daki kaos ortamı üzerinden hükümeti de hedef alan sözde kadın savunucuları yaptıkları açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Taliban'la görüşebiliriz' ifadesini çarpıttı.

BM'nin de 'Taliban'la görüşme gerçekleştirebiliriz' açıklamasına rağmen Erdoğan'ı hedef alan grup, eşcinsel sapkınlar için de hak talep etti.

Erdoğan'ın açıklamasını 'itiraf' olarak nitelendiren Ataselim, "Bu itirafı, Türkiye’de yaşayan bütün halkların, kadınların, LGBTQ+’ların gördüğünün farkındayız. Buna karşı mücadele edeceğiz. Dünyanın her yerinde kadınların yaşadıkları güçlükler, Afganistan’da yaşayan kadınların, LGBTQ+ların, halkların yaşadığı zulüm bize uzak değil ve bizi doğrudan ilgilendiriyor. Kaderimiz birbirine bağlı. Emperyalist politikalara karşı, sömürü ilişkilerine karşı, erkek egemenliğine karşı dünyanın bütün kadınları ile birlikte ortak geleceğimiz için direnmeye, eşit ve özgür yaşamak için mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

 

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