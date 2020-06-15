Sözde kadın hakları savunucusu Kezban Hatemi dayakçı İsmail Küçükkaya'nın avukatlığına soyundu

Amerikan sermayeli FOX TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulayıp aşağıladığı ortaya çıkmıştı.

Youtube'da yayınlanan bir programa katılan Demirci, evliliğinde yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Uğradığı şiddet yüzünden kanser olduğunu belirten Demirci, Küçükkaya'nın kendisini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığını söyledi. Demirci ayrıca defalarca kez aldatıldığını dile getirdi.

Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını söyleyen Demirci, "Dışarı çıktığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

Evliliği boyunca psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten Demirci, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını söyledi. Sözde kadın hakları savunucularının uğradığı şiddet karşısında hiçbir ses çıkarmadığını söyleyen Demirci kendisine sahip çıkılmadığını ifade etti.

Demirci, sağlık sorunları yaşadığı dönemde Küçükkaya'nın kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini belirtti.

Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Demirci, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi. Şiddet rezaletinin ortaya çıkmasının ardından Küçükkaya avukatı Kezban Hatemi aracılığıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, Eda Demirci ve İsmail Küçükkaya'nın boşanmasının 6 ay önce kesinleştiği ve yapılan 550 bin liralık anlaşma gereği tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Eda Demirci hakkında bu protokole uymayarak yaptığı açıklamalar nedeniyle hukuki ve cezai başvuruların yapılacağı ifade edildi ve genç kadının iddialarının gerçek dışı olduğu söylendi.

İşte o açıklama:

Dayakçı Küçükkaya'nın avukatlığına soyundu

Öte yandan her fırsatta kadın hakları diye tepinen Kezban Hatemi'nin dayakçı Küçükkaya'nın avukatlığına soyunması büyük tepki topladı. Kadın haklarını diline dolayan Hatemi'nin yaşanan rezalete adeta çanak tutması "büyük ikiyüzlülük" olarak yorumlandı.