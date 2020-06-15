  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Sözde kadın hakları savunucuları kafayı kuma gömdü! İsmail Küçükkaya'dan eski eşine sus payı

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü söylemesi üzerine bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:19:00 -
Sözde kadın hakları savunucuları kafayı kuma gömdü! İsmail Küçükkaya'dan eski eşine sus payı

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü ve bu nedenle üzüntüden kanser hastası olduğunu söylemesi üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada İsmail Küçükkaya'nın Eda Demirci'ye 550 bin lira ödemeyi kabul ettiği, tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı gibi ifadeler yer aldı.

İşte o açıklama:

CHP kafayı kuma gömdü!

Eda Demirci'nin kan donduran açıklamalarının ardından CHP'den ses çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 'Kadına şiddet' diye zırvalayan feminist cepheler ve CHP cephesi kafayı kuma gömdü.

İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar
İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar

Gündem

İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi üzüntüden kanser oldu! Kan donduran açıklamalar

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı
FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı

Gündem

FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ilginç bir tweeti ortaya çıktı

İsmail Küçükkaya'ya manidar cevap
İsmail Küçükkaya'ya manidar cevap

Gündem

İsmail Küçükkaya'ya manidar cevap

İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor! M. Kemal süveteri, kadına şiddeti örter mi?
İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor! M. Kemal süveteri, kadına şiddeti örter mi?

Gündem

İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor! M. Kemal süveteri, kadına şiddeti örter mi?

Kritik çağrı: CHP'li bir siyasetçi bunu yaparsa, yolun yarısını geçeriz
Kritik çağrı: CHP'li bir siyasetçi bunu yaparsa, yolun yarısını geçeriz

Gündem

Kritik çağrı: CHP'li bir siyasetçi bunu yaparsa, yolun yarısını geçeriz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı