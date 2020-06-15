Sözde kadın hakları savunucuları kafayı kuma gömdü! İsmail Küçükkaya'dan eski eşine sus payı

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'nin şiddet gördüğünü ve bu nedenle üzüntüden kanser hastası olduğunu söylemesi üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada İsmail Küçükkaya'nın Eda Demirci'ye 550 bin lira ödemeyi kabul ettiği, tarafların bir diğerinin izni olmadan basın kuruluşlarına hakkında açıklama yapamayacağı gibi ifadeler yer aldı.

İşte o açıklama:

CHP kafayı kuma gömdü!

Eda Demirci'nin kan donduran açıklamalarının ardından CHP'den ses çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 'Kadına şiddet' diye zırvalayan feminist cepheler ve CHP cephesi kafayı kuma gömdü.